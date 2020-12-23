Хайдар Халиуллин из СИЗО поздравил членов бизнес-ассоциации РТ с Новым годом

Фото: "Реальное время"

Передал большой привет и поздравления с Новым годом всем членам Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ сегодня ее осужденный экс-президент АМСБ РТ Хайдар Халиуллин из СИЗО.



«Скажите им, что я нахожусь здесь на дополнительных курсах повышения квалификации по углубленному изучению различных жизненных процессов. Здесь очень много что познаешь, чего не было на воле», — сказал в перерыве заседания Верховного суда РТ своему коллеге и другу, руководителю группы предприятий «Контр» Ильдусу Янышеву.

Также по видеоконференцсвязи с СИЗО-1 Казани Хайдар Халиуллин сообщил, что подумывает о необходимости фонда поддержки предпринимателей, оказавшихся за решеткой. «Чтобы вы знали, здесь около половины безвинных сидят фактически», — сказал он. О себе самом добавил — виноват лишь в том, что «был слишком доверчив и не распознал» нехорошего человека рядом. «Как к сыну к нему относился», — сообщил Халиуллин о своем бывшем помощнике Тимуре Аюпове, показания которого легли в основу обвинения по делу о хищениях бюджетных средств по программе «Лизинг-грант».

Супруга бывшего бизнес-лидера Марина Халиуллина общалась с мужем, адвокатами и судом из СИЗО в Оренбурге. До заседания и в перерыве она успела поблагодарить дочку за большую передачу продуктов, включавшую мороженое на всю камеру. Рассказала, что содержится в четырехместной камере с телевизором и горячей водой, сейчас перечитывает книгу «Унесенные ветром».

Напомним, в ноябре 2019-го Вахитовский райсуд посчитал доказанной причастность 23 обвиняемых к хищениям и покушениям на таковые, однако снизил размер реального ущерба с 22 до 17 млн рублей. 14 человек получили условные сроки от 2,5 до 4 лет, девятерых приговорили к отправке в колонию общего режима на срок от 3 до 7 лет. При этом по 33 эпизодам Хайдар Халиуллин был оправдан — это три эпизода мошенничества, пять покушений на таковое и 25 эпизодов подделки документов и легализации средств. Тем не менее его приговорили к 7 годам, его супруга получила на год меньше.

Напомним, на прошлом заседании апелляционная инстанция отказала в ходатайстве прокурора Татарстана об освобождении из СИЗО онкобольного Халиуллина до вступления его приговора в силу.