АО «Эссен Продакшн АГ» открыло самый большой ТЦ в Белебее

Сегодня в башкирском Белебее открылся ТЦ «Эссен», который стал самым крупным в городе. На общей площади в 6,4 тыс. кв. м. разместились 20 торговых операторов (включая «островки» в галереях) — магазины одежды, косметики, электроники, продуктов. 60% арендаторов — федеральные игроки, 40% представляют местный бизнес.



Якорными арендаторами нового торгового центра стали гипермаркет продуктов «Пятерочка», магазин электроники сети «Эльдорадо», магазин детских товаров федеральной сети «Детский мир» и гипермаркет одежды и обуви «Центр мод», который развернулся на площади в 1 500 кв. метров. Предусмотрена на широких галереях временная площадка для проведения ярмарок и праздников. Совсем скоро в торговом центре будут установлены банкоматы и автоматы по продаже продуктов и напитков.

Ленточку при торжественном открытии перерезала Татьяна Горденко, заместитель главы администрации Белебея.



Елена Стрюкова, директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», рассказала, что пандемия никоим образом не помешала завершению строительных и отделочных работ, а открытие прошло в запланированный срок:

— Широкие шестиметровые проходы в магазинах, большие торговые залы позволяют соблюдать социальную дистанцию. Мы планируем, что посещать этот торговый центр будут не только белебеевцы, но и жители близлежащих районов — всего мы рассчитываем на поток в 4 тысячи человек в день. Поэтому мы заранее заложили высокую пропускную способность парковки — она рассчитана на 207 машиномест (на 20% больше необходимого).

Стрюкова сообщила, что вложения в строительство и открытие ТЦ составили 150 миллионов рублей. Изначально АО «Эссен Продакшн АГ» рассчитывает на окупаемость в течение 9 лет, однако спрос на помещения в ТЦ оказался настолько высок, что уже сегодня, к моменту технического открытия, объект оказался заполнен арендаторами на 96%. Свободны пока только два помещения, причем в их отношении уже идут активные переговоры. Поэтому есть немалая вероятность того, что на окупаемость удастся выйти гораздо раньше намеченного срока.

— В работе с арендаторами мы гибко подходим к ценообразованию, поскольку понимаем, в какие сложные условия пандемия поставила торговый бизнес. Однако я бы не сказала, что очная торговля умирает, — продолжила директор по девелопменту «Эссен Продакшн АГ». — Мы видим, что будущее — за малыми формами торговых объектов площадью до 10 тысяч квадратных метров. Это демонстрирует неожиданно сильный отклик арендаторов на предложение в нашем новом торговом центре. Здесь участвуют и федеральные игроки, которые за счет низкого среднего чека и целевой аудитории создают сильный костяк торгового центра, и локальные бизнесы, которые отлично знают своего покупателя и точно понимают, что ему предложить. Так что формат очной торговли и семейных торговых центров себя ни в коем случае не изжил.

ТЦ в Белебее стал уже 37-м объектом коммерческой недвижимости, открытым АО «Эссен Продакшн АГ». Компания продолжает развивать торговые площади (в общей совокупности уже 300 тысяч метров), и не только в Татарстане, но и в сопредельных регионах: сейчас ее объекты есть уже в 27 городах. Елена Стрюкова поделилась планами на 2021 год: запланировано открытие ТЦ «Эссен» в Туймазах. Его площадь вдвое больше, чем в Белебее, и здесь будет не только торговая инфраструктура, но и кинотеатр.