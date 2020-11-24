МЧС РТ: одна из версий возникновения пожара с погибшим и четырьмя пострадавшими — поджог

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В пресс-службе МЧС РТ рассказали подробности смертельного пожара в Актанышском районе Татарстана.

Напомним, вчера вечером в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина. На пожаре пострадали четыре человека, среди них — 10-летний ребенок. Все они госпитализированы в Актанышскую ЦРБ.

По словам хозяина дома, он отмечал 60-летний юбилей и пригласил гостей. К моменту возникновения пожара в доме находились семь человек, в том числе двое детей. Когда гости собирались уходить, хозяйка дома открыла дверь на веранду и увидела, что веранда полностью охвачена огнем и выйти из дома через дверь невозможно.

Хозяева пытались потушить пожар самостоятельно, но он распространился в зальную комнату. Пришедший в гости мужчина выйти из дома не смог, самостоятельно хозяева дома спасти его не могли из-за открытого горения в зале.

На данный момент рассматриваются несколько версий возникновения пожара — поджог, нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.