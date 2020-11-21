В Татарстане привлекавшийся за нарушение ПДД 42 раза водитель сбил бабушку насмерть

32-летний водитель «Хундай Елантра» во дворе дома №78 по ул. Н. Ершова сбил пенсионерку 1946 года рождения при движении задним ходом, сообщает МВД по РТ.



От молодого человека при общении исходил резкий запах алкоголя. Тем не менее он отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составлен административный материал по невыполнению требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выяснилось, что стаж водителя составляет девять лет, в течение двух лет он 42 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Женщину доставили в больницу с ушибом головного мозга. Там она скончалась через несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Казани трамвай насмерть сбил женщину.