Почти 2,5 тысячи пар татарстанцев зарегистрировали брак в сентябре

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в Татарстане зарегистрировано 2 493 брака. Это на 396 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 года — 2 889).

Всего по результатам первых девяти месяцев 2020 года коэффициент заключенных браков в республике составил 5,1 на одну тысячу жителей. Для сравнение, за январь-сентябрь 2020 года этот показатель составил 6,4.

Всего в Приволжском федеральном округе за сентябрь оформили брак 17 417 пар. Это 2 667 меньше, чем за сентябрь прошлого года (20 084 зарегистрированных браков).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что жители Казани могут зарегистрировать брак в центре семьи «Казан» в «красивые» даты начала 2021 года.



