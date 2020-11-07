В Казани полицейские задержали сразу двух мужчин, напавших на собутыльников с ножом

В четверг полиция Казани задержала сразу двух мужчин, напавших на своих приятелей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В Советском районе Казани мужчина в ходе ссоры нанес удар ножом своему приятелю, после чего попытался скрыться. Пострадавший погиб от ранения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В Ново-Савиновском районе Казани 52-летний мужчина в результате употребления алкогольных напитков ударил ножом своего компаньона. Пострадавший госпитализирован. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: realnoevremya.ru

Оба мужчины ранее имели судимость.

В начале ноября в Казани признали невменяемой мать, напавшую с ножом на сыновей-близнецов.

