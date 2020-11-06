В Татарстане прогнозируют рост числа IT-компаний с госаккредитацией

В Татарстане прогнозируют рост числа IT-компаний с госаккредитацией. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность на мировом рынке, сообщает РБК.



После объявления «налогового маневра» в реестре аккредитованных Минцифрой РФ зарегистрировались 700 новых компаний — с июля по октябрь поступило 1,2 тыс. заявок на госаккредитацию, в то время как в прошлом году за тот же период поступило лишь 447.

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Еще в этом году на включение программ в отечественный реестр ПО подали 1,4 компаний — это в 4 раза больше, чем за прошлый год. Сейчас в реестр IT-компаний входят более 12,5 тыс. организаций, а в реестре отечественного ПО — 7 тыс. программ.