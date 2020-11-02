В Татарстане перед судом предстанут «свидетели Иеговы»

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).



В 2017 году Верховного Суд РФ признал экстремистской деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в её структуру местных религиозных организаций, в том числе местной организации Свидетели Иеговы в Челнах. Ее деятельность оказалась запрещена.

realnoevremya.ru / Максим Платонов



По версии следствия, обвиняемые, будучи приверженцами религиозной организации, продолжили участие в ее противоправной деятельности. Так, в 2017-2018 годах они вовлекали в ее состав новых членов, пропагандировали идеи организации, проводили собрания и собирали пожертвования среди своих сторонников.



Свою причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Следователем в отношении них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу передает пресс-служба СК РФ по РТ.

В январе Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения трем жителям, обвиняемым в организации деятельности запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» в столице Татарстана.

