Съемки сериала о «КАМАЗ-мастере» завершат в ближайшее время

Компания Art Pictures Vision обещает завершить съемки сериалов для НТВ «За час до рассвета» с Константином Хабенским и проекта «Мастер» о команде спортивных грузовиков «КАМАЗ-мастер» в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя компании Федора Бондарчука.



Он поделился, что актерский состав сериала «За час до рассвета» невероятно талантлив: это Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова и Артур Ваха.

Фото: vk.com/rallykm

Сериал о гоночной команде повествует об отношениях между старшим и молодым поколениями гонщиков. «Позади сложные съемки в Татарстане, Казахстане и Астраханской области — заезды на тренировочных базах команды, стритрейсинг, картинг, мотогонки, жара, пустыни и степи. Остался только московский блок», — сказал Бондарчук.

Другие проекты компании Art Pictures Vision находятся в финальной стадии. Среди них сериалы «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Родительский комитет» для телеканала СТС.

Напомним, в соцсетях начали появляться видео со съемок сериала про «КАМАЗ-мастер» в Казани.