Житель Казани обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 5 млн рублей

63-летний житель Казани обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в июне 2018 года мужчина получил от родственницы 5 млн рублей на покупку квартиры у своей знакомой, а затем зарегистрировал на нее договор уступки права требования. Продавцу мужчина пообещал, что отдаст деньги после регистрации сделки в Росреестре. Деньги обвиняемый присвоил себе, а квартиру переуступил третьим лицам.

В октябре 2019 года обвиняемый, не имея доверенности, от имени коммерческой фирмы купил у родственника земельный участок в Лаишевском районе РТ за 500 тыс. рублей. На тот момент его рыночная стоимость превышала 2,6 млн рублей.

Свою вину обвиняемый не признал. Он находится под стражей.

Уголовное дело будет направлено в Советский суд Казани для рассмотрения по существу.

В октябре прошлого года житель Набережных Челнов присвоил почти 3 млн рублей, пообещав помочь знакомым в раскрутке бизнеса.

