Жительницу Бавлинского района Татарстана обвиняют в истязании дочери-подростка

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 37-летней жительницы Бавлинского района. Она обвиняется в истязании (п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по РТ, обвиняемая позвонила в полицию и сообщила, что не справляется с воспитанием дочери. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что летом и осенью текущего года женщина будучи под воздействием алкоголя систематически, беспричинно избивала 15-летнюю дочь.

Фото: surb.sledcom.ru



Женщина свою вину признала. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Девочка и вторая дочь подозреваемой помещены в специализированное учреждение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В октября стало известно, что прокуратура Алексеевского района РТ выясняет причины и условия истязания матерью 11-летней дочери, а в Чистополе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в избиении 11-летнего пасынка.

