Прокуратура Алексеевского района проверит факт истязания матерью своей 11-летней дочери

В Татарстане прокуратура Алексеевского района выясняет причины и условия истязания матерью своей 11-летней дочери.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с марта по сентябрь 2020 года жительница села Левашево систематически избивала и оскорбляла своего ребенка. Женщина безработная и ранее состояла на учете как неблагополучный родитель.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Ребенок изъят от матери в приют.

Фото: surb.sledcom.ru

Прокуратура взяла уголовное дело на особый контроль.



В конце сентября в Апастовский районный суд поступило дело об истязании 55-летней женщиной 16-летней приемной дочери и неисполнении обязанности по ее воспитанию.

