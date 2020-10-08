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Прокуратура Алексеевского района проверит факт истязания матерью своей 11-летней дочери

17:54, 08.10.2020
Прокуратура Алексеевского района проверит факт истязания матерью своей 11-летней дочери
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прокуратура Алексеевского района выясняет причины и условия истязания матерью своей 11-летней дочери.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с марта по сентябрь 2020 года жительница села Левашево систематически избивала и оскорбляла своего ребенка. Женщина безработная и ранее состояла на учете как неблагополучный родитель.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Ребенок изъят от матери в приют.

Фото: surb.sledcom.ru

Прокуратура взяла уголовное дело на особый контроль.

В конце сентября в Апастовский районный суд поступило дело об истязании 55-летней женщиной 16-летней приемной дочери и неисполнении обязанности по ее воспитанию.

Происшествия Татарстан
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