В Нагорном Карабахе заявили о 1 280 погибших со стороны Армении

Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) доложил о потерях со стороны наступающих вооруженных сил Азербайджана. Утверждается, что убиты 1 280 военных.

По данным Минобороны Карабаха, ранены около 2 700 солдат. Также уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы «ТОС», две системы «Смерч», четыре самолета.

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Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Баку также утверждает, что накануне были подбиты восемь установок «Град», принадлежащих Армении.



