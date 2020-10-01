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Происшествия

В Нагорном Карабахе заявили о 1 280 погибших со стороны Армении

20:48, 01.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 1
В Нагорном Карабахе заявили о 1 280 погибших со стороны Армении
Фото: youtube.com

Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) доложил о потерях со стороны наступающих вооруженных сил Азербайджана. Утверждается, что убиты 1 280 военных.

По данным Минобороны Карабаха, ранены около 2 700 солдат. Также уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы «ТОС», две системы «Смерч», четыре самолета.

youtube.com / скриншот

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Баку также утверждает, что накануне были подбиты восемь установок «Град», принадлежащих Армении.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:07
    Заголовок противоречит тексту.
    Или я что-то не понял.
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