Азербайджан сообщил об уничтожении восьми армянских установок «Град»

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в Нагорном Карабахе вооруженные силы подбили восемь систем залпового огня «Град», принадлежащих Армении.

«В результате боевых действий, проведенных сегодня вечером частями армии Азербайджана, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — цитирует сообщение азербайджанского военного ведомства RT.

В Ереване отрицают, что системы были уничтожены. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал приходящие из Баку сообщения ложью.

В свою очередь Минобороны Армении продолжает настаивать, что Азербайджану оказывают поддержку турецкие истребители, передает «РИА Новости».

Напомним, на выходных Азербайджан начал наступление на территории, занимаемые Нагорным Карабахом. В Баку объясняли, что отвечают на агрессию Армении. В Ереване же утверждают, что производили обстрелы в ответ на действия азербайджанских вооруженных сил.

