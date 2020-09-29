В Нагорном Карабахе сообщили о гибели 84 военных

Минобороны Нагорного Карабаха к вечеру сообщило о гибели еще 26 военных непризнанной республики в конфликте с Азербайджаном. Таким образом общее число погибших со стороны Степанакерта достигло 84 человек.

Имена и фамилии погибших военных опубликованы на сайте министерства.

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Также вечером Азербайджан опроверг появлявшиеся ранее сообщения о сбитом самолете. В Баку утверждают, что «все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», передает «РИА Новости».

Напомним, на выходных Азербайджан начала наступление на территории, занимаемые Нагорным Карабахом. В Баку объясняли, что отвечают на агрессию Армении. В Ереване в свою очередь утверждают, что производили обстрелы в ответ на действия азербайджанских вооруженных сил.