Спасатели нашли в горах Алтая заблудившихся туристов из Казани и Омска

В Алтайском крае туристы из Казани и Омска отстали от группы и провели в горах три ночи. Спасатели нашли их на третий день и доставили к медикам.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, группа из четырех человек отправилась из села Коргон на лошадях на озеро Белоголосово. Возвращались обратно они 24 сентября. Двое мужчин (казанец и омич) отстали от группы.

Фото 22.mchs.gov.ru

Вернувшиеся из поездки обратились в службу спасения только утром в субботу. Сначала пропавших искали шесть полицейских и волонтеры на лошадях. Только потом подключились спасатели, которые начали поиски на вертолете. Кроме сотрудников МЧС на борт взяли проводника, чтобы он показал места стоянок.

Заблудившихся нашли в 55—60 км от места их последней стоянки. «Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное», — рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Евгений Винников.