На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» начался монтаж последнего яруса башенной градирни

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строящейся парогазовой установке — теплоэлектростанции (ПГУ-ТЭС) — идет монтаж последнего, 10-го яруса башенной градирни. Это самое высокое гидротехническое сооружение станции, ее высота — 89 метров. Она предназначена для охлаждения технической воды, применяемой в работе основного и вспомогательного оборудования.



Всего смонтировано 2 104 тонны металлоконструкций, работы выполнены на 97%. Продолжается склейка блоков оросителя градирни. Для обеспечения технологических нужд станции водой проектом предусматривается создание собственной системы технического водоснабжения. Она будет включать в себя системы оборотного охлаждения оборудования и производственного водопровода.

ПГУ-ТЭС предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Номинальная мощность электростанции по выработке электроэнергии составляет 495 МВт. Общая площадь застройки составляет 7,46 га. Генподрядчиком реализации проекта является компания «Сименс Нефтегаз и Энергетика». Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год.

Теплоэлектростанция позволит обеспечить электроэнергией действующие и будущие производства «Нижнекамскнефтехима». Она будет работать в круглосуточном режиме, обслуживать ее будут 111 специалистов. Также одним из главных факторов необходимости строительства собственной ПГУ-ТЭС является использование в качестве топлива отдувок производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» — продуктов переработки нефтяного газа с действующего и будущего производств этилена, что позволит снизить антропогенную нагрузку на атмосферу воздуха за счет сжигания данного газа в специально разработанных горелочных устройствах газотурбинных установок.

Всего в составе новой ПГУ-ТЭС будут две газотурбинные установки, два барабанных паровых котла-утилизатора горизонтального типа, паротурбинная установка конденсационного типа. Основное оборудование изготовлено и поставлено на площадку. Поставка вспомогательного оборудования выполнена на 96%.