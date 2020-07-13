В соцсетях начали появляться видео со съемок сериала про «КАМАЗ-мастер» в Казани

В соцсетях очевидцы начали публиковать видео со съемочной площадки сериала о команде «КАМАЗ-мастер».

Съемки спортивной драмы стартовали в Казани сегодня и продлятся еще три дня.

Сейчас съемки идут на Кремлевской набережной.

Дирекция «Время кино» в Казани ранее сообщила о поиске актеров массовки в сериале о команде «КАМАЗ-мастер».

Так, для съемок нужны «стильные, модные, современные» молодые люди в возрасте 20—30 лет и красивые девушки модельной внешности. Сегодня, 13 июля, съемки проходят в ресторане, 15 и 16 июля массовку задействуют на съемках гонок.