Собчак обсудила с Поклонской возможность выхода Татарстана из России по примеру Крыма

На YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Во время обсуждения законности выхода Крыма из состава Украины Собчак предположила, что этот прецедент может вызвать подобные ситуации и в самой России. Нарушение международных норм дает право российским регионам на выход из состава России. В качестве примера журналистка привела Татарстан.

«Если мы начнем уважать их выбор, то завтра давайте начнем уважать выбор Татарстана, который тоже скажет: «Ребят, а мы вообще к России имеем опосредованное отношение. Мы тут несколько миллионов татар, и мы хотим вообще свое государство», — сказала Собчак.

«Вот вы, защищая прецедент с Крымом, в нарушение международного права, даете возможность завтра Чечне, Татарстану, прочим проблемным регионам России, со своей идентификацией, со своим населением претендовать на тот же самый референдум», — закончила мысль ведущая.

«Совершенно разные вещи. Татарстан, Чечня и все остальные субъекты Российской Федерации — они находятся в составе России и никаких военных и преступных действий на территории нашей страны нет. В отличие от Украины», — ответила Поклонская.