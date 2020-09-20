В Финляндии сел на мель паром с гражданами России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня в Финляндии у Аландских островов на мель сел паром Amorella. На нем находилось 11 граждан России, никто их них не пострадал.

«Консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали им содействие и держат ситуацию под контролем. Все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн», — цитирует «РИА Новости» пресс-атташе посольства РФ Марину Шкуренко.

Всего на борту парома находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа. Все эвакуированы, пострадавших нет.

Напомним, что за период пандемии коронавируса более десятка круизных лайнеров простаивали в протоке Ла-Манш без каких-либо признаков жизни.

