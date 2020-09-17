В Казани отца троих детей посадили за убийство жены

Фото: "Реальное время"

К 9 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Советский райсуд Казани 40-летнего Айрата Бакирова. Судом установлено, что в ночь на 1 августа прошлого года он из ревности задушил свою супругу.



Трех дочек осужденного и его жертвы в момент преступления дома не было. Отец накануне отвез их к бабушке. В настоящее время она является опекуном внучек, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

На следствии Бакиров полностью признал вину. В суде заявлял, что ничего не помнит. Родные погибшей свидетельствовали — он буквально изводил супругу беспочвенными подозрениями в неверности. Жила семья в поселке Константиновка. Соседи считали ее благополучной.

Приговор еще не вступил в силу.