В Казани отца троих детей посадили за убийство жены
К 9 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Советский райсуд Казани 40-летнего Айрата Бакирова. Судом установлено, что в ночь на 1 августа прошлого года он из ревности задушил свою супругу.
Трех дочек осужденного и его жертвы в момент преступления дома не было. Отец накануне отвез их к бабушке. В настоящее время она является опекуном внучек, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.
На следствии Бакиров полностью признал вину. В суде заявлял, что ничего не помнит. Родные погибшей свидетельствовали — он буквально изводил супругу беспочвенными подозрениями в неверности. Жила семья в поселке Константиновка. Соседи считали ее благополучной.
Приговор еще не вступил в силу.ПроисшествияОбщество Татарстан
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