«Злоупотребил на 114 млн рублей»: в Татарстане дошло до суда дело о завышениях при укреплении берегов

Фото: средволгаводхоз.рф

В Казани завершено расследование дела 71-летнего бывшего главы ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и присвоении чужого имущества. Вину не признает, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Расследованием этого дела занимались сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. И установили — в 2015—2017 годах Мухаметшин подписывал акты приемки работ у ПАО «Камгэсэнергостроя» и ЗАО КСУ «Гидроспецстрой». Одна компания выполняла госконтракт по берегоукреплению реки Вятки в городе Мамадыш, другая — на Куйбышевском водохранилище. По версии следствия, подписанные обвиняемым акты не соответствовали фактическому объему завершенных работ. В результате государство и «Средволгаводхоз» переплатили по первому контракту 48,7 млн рублей, а по второму 65,7 млн рублей.

Общий размер ущерба по двум эпизодам злоупотребления следователи оценили в 114,4 млн рублей.

Еще одним эпизодом стали незаконные, по мнению силовиков, премии на 694 тысячи рублей, которые Мухаметшин выписывал сам себе.

Данные факты были выявлены сотрудниками УБЭП и ПК МВД по Республике Татарстан.

Дело экс-чиновника направлено в суд.

В июне 2020 года по делу о взятке 400 тысяч рублей арестовали главного инженера «Средволгаводхоза».