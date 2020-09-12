Почти 2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Татарстане

По программам жилищного строительства в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 945 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 65,3% от плана. За две недели динамика ввода жилья составила 212 тыс. кв. метров. К такому же периоду прошлого года ввели 113,8%. Эти данные озвучил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.



По инвестпрограмме Госжилфонда при президенте РТ отчитались по 75 домам на 1 тыс. 686 квартир площадью 98,6 тыс. кв. метров, что составило 36,1% от плана. За 2 недели в эксплуатацию ввели 13 многоквартирных домов площадью 12,9 тыс. кв. метров. Еще 26 объектов находится в высокой степени готовности, в средней — 24 объекта, в низкой степени — пять объектов.

В этом году по программе многоквартирного инвестиционного жилья предусмотрен ввод 177 многоквартирных домов жилплощадью в 1 млн 317,2 тыс. кв. метров. Это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков. Сегодня 93 многоквартирных жилых дома площадью 735,1 тыс. кв. метров введены в эксплуатацию. Это 55,8% от плана.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году в планах построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс. 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс. кв. метров. Сейчас в эксплуатацию введено 8 тыс. 554 индивидуальных жилых дома площадью 1 млн 112 тыс. кв. метров. Это 80,1% от плана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что через 10 лет Татарстан будет сдавать по 4 миллиона «квадратов» жилья в год.