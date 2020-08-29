СМИ: ФСБ проверяет причастность замглавы «Аэрофлота» к хищениям более $10 млн

ФСБ России расследует причастность заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова к хищениям более $10 млн при строительстве объектов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ФСБ проводит проверку деятельности «Аэрофлота», к хищениям при строительстве которых мог иметь отношение Александров. Сумма хищений может превышать $10 млн.

Сообщается, что во время проверки силовики получили показания от бывших сотрудников компании, которые могут привести к возбуждению новых уголовных дел.