Руководители генштабов США и России поговорили на фоне сообщений об инциденте в Сирии
Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли позвонил сегодня начальнику Генштаба РФ генералу Валерию Герасимову.
В сообщении Минобороны США не уточняется, о чем говорили военные стратеги двух стран, передает «Интерфакс».
При этом сегодня телеканал CNN сообщил о якобы произошедшем в Сирии нападении российских военных на своих американских коллег. По данным журналистов, бронетранспортер ВС РФ протаранил машину войск США. Утверждается, что среди американцев есть пострадавшие.
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