Руководители генштабов США и России поговорили на фоне сообщений об инциденте в Сирии

Фото: realnoevremya.ru / Арсений Фавстрицкий

Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли позвонил сегодня начальнику Генштаба РФ генералу Валерию Герасимову.

В сообщении Минобороны США не уточняется, о чем говорили военные стратеги двух стран, передает «Интерфакс».

При этом сегодня телеканал CNN сообщил о якобы произошедшем в Сирии нападении российских военных на своих американских коллег. По данным журналистов, бронетранспортер ВС РФ протаранил машину войск США. Утверждается, что среди американцев есть пострадавшие.