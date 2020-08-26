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Руководители генштабов США и России поговорили на фоне сообщений об инциденте в Сирии

23:12, 26.08.2020
Руководители генштабов США и России поговорили на фоне сообщений об инциденте в Сирии
Фото: realnoevremya.ru / Арсений Фавстрицкий

Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли позвонил сегодня начальнику Генштаба РФ генералу Валерию Герасимову.

В сообщении Минобороны США не уточняется, о чем говорили военные стратеги двух стран, передает «Интерфакс».

При этом сегодня телеканал CNN сообщил о якобы произошедшем в Сирии нападении российских военных на своих американских коллег. По данным журналистов, бронетранспортер ВС РФ протаранил машину войск США. Утверждается, что среди американцев есть пострадавшие.

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