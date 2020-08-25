На заседание суда по делу актера Михаила Ефремова продают билеты за полмиллиона

На одном из сайтов бесплатных объявлений стали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. За 500 тысяч рублей пользователь предлагает провести всех желающих на «первый ряд».

Сейчас объявление удалено, но сохранилось в кэше. В Пресненском суде Москвы, где и проходит заседание, заявили, что не занимаются торговлей билетами.

«Этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий», — цитирует ТАСС сообщение суда.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, по данным следствия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель машины Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в причинении смерти Захарову. Адвокат Эльман Пашаев настаивает, что за рулем машины в момент ДТП находился другой человек.

