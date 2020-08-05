В Челнах экологи обнаружили свалку площадью более 5 тыс. кв. метров

В Челнах экологи во время вертолетного облета обнаружили строительные отходы в виде боя кирпича. Общая площадь захламления территории составила более 5 тыс. кв. метров.

Специалисты Минэкологии РТ выяснили, что данный земельный участок находится в собственности юридического лица. В отношении его владельца инспекторы составили протокол об административном правонарушении «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния» ( ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ).

Теперь нарушителю грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности. Все материалы административного дела направлены в Набережночелнинский городской суд РТ, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

В начале июля прокуратура обнаружила несанкционированную свалку бытовых отходов, среди которых были канистры с опасными ядохимикатами.

