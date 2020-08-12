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На пожаре в челнинском поселке пострадал 17-летний юноша

21:14, 12.08.2020
На пожаре в челнинском поселке пострадал 17-летний юноша
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах на пожаре в поселке Рябинушка пострадал 17-летний юноша. Его отправили в Клинико-диагностический медцентр города.

По предварительной информации, он получил отравление продуктами горения, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Напомним, сегодня в Челнах загорелись два частных дома в поселке Рябинушка. По данным МЧС, сообщение поступило в 18.56. Пожар был локализован в 19.43.

Кроме двух домов на четырех участках в поселке огонь также затронул различные постройки.

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