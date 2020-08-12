В Челнах начался пожар в поселке Рябинушка
В Набережных Челнах начался пожар в поселке Рябинушка. Загорелись два дома на улице Ульянова.
Сообщение о пожаре поступило в 18.56, передает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ. Первые пожарные расчеты прибыли через две минуты.
По прибытии был объявлен номер вызова 1-бис, в 19.10 номер 2.
Выяснилось, что горят два дома и постройки на четырех участках.
Пожар был локализован в 19.43.
По пострадавшим пока информации нет.Происшествия Татарстан
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