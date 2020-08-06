«Нам нужен свой татарский Моргенштерн»: блогеры предложили пути развития татарского языка в интернете

Татарстанские блогеры обсудили продвижение татароязычного контента в соцсетях сегодня в пространстве «Точка кипения» технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

В ходе мероприятия заместитель министра цифрового развития Татарстана Радик Гисмятов заявил, что важно сделать так, чтобы на татарском языке хотелось говорить и писать в социальных сетях.

В рамках встречи Instagram-блогеры и тик-токеры — Лейла Лерон, Гульназ Сафарова, Ринат Галиахметов (Татар малай), Ильназ Габидуллин (Кызык-Мызык), Камилла Рахманова, Эльза Ис — рассказали о том, как они ведут свои аккаунты и какие проблемы встречаются в их работе.

Они обозначили важность популяризации татарского языка среди молодого поколения. По их мнению, привлечь внимание к языку можно с помощью музыки, фильмов и сериалов, а также с выпуском шоу новых форматов.



«Нам нужен свой татарский Моргенштерн, который сумеет заинтересовать подростков, или влюбить людей в татарский язык через сериалы», — отметили они.

Некоторые из них предложили попробовать преподавать татарский язык в игровой форме. Например, девушка Эльза из Ульяновска ведет блог в Tik-Tok, где в простой и понятной форме учит своих подписчиков татарскому языку. В своих коротких видеороликах она рассказывает о правилах грамматики татарского языка.

Также они отметили важность создания контента для людей, плохо владеющих татарским языков. На встрече был и блогер Александр Ситников, который не знает языка, но ведет аккаунт в Tik-Tok, где проводит уроки татарского языка для «чайников».

Заместитель министра цифрового развития РТ рассказал блогерам, что в будущих полилингвальных школах будут созданы киностудии для школьников. Гисмятов предложил им сделать эти киностудии своей площадкой, где они смогут одновременно снимать видео и обучать детей татарскому языку, передает пресс-служба Минцифры РТ.



В июне президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с трэвел-блогерами в здании новой библиотеки Кировского района Казани. На встрече они рассказали главе республики о проблемах с верификацией татарского языка в интернете.

