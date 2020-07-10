Мишустин сообщил, что на строительство трассы Москва — Казань из ФНБ выделят 150 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании, посвященном строительству автодороги Европа — Западный Китай, заявил, что на трассу Москва — Казань из Фонда национального благосостояния выделят 150 млрд рублей.

Также глава правительства РФ дал поручения. Автодор должен предоставить согласованные планы запуска проекта в самые сжатые сроки. Минтрансу РТ необходимо проработать вопрос строительства отрезка дороги Шали — Бавлы, а Минфину республики — проработать вариант государственно-частного партнерства по этой же трассе.

«Речь идет о контрактах под ключ», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что до 1 ноября все моменты трассировки участка Москва — Казань должны быть утверждены. Что касается инженерных сетей и федеральной собственности, перекладку нужно завершить до 1 июня 2022 года.

Министру транспорта РФ Евгению Дитриху премьер поручил проработать продление трассы до Екатеринбурга в 2030 году. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев должен обеспечить проект качественным интернетом.



Ранее Мишустин сообщил, что сегодня дают старт проекту дороги, которая соединит Москву, Нижний Новгород и Казань.

«Сегодня даем старт, по сути, если хотите, мегапроекту, наша задача — завершить его в короткие сроки», — сказал Мишустин и пожелал всем удачи.