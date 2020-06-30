Зеленодольское предприятие «ЭРА» судится с судостроителем из Керчи за 107 миллионов

Иск на 107 миллионов: работу сделали, а деньги не получили

На днях Арбитражный суд Республики Татарстан принял исковое заявление от АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» к ООО «Судостроительный завод «Залив» (Республика Крым, г. Керчь) о взыскании долга. Общая сумма иска составила больше 107 миллионов рублей: 83 млн основного долга, 24,5 млн неустойки и 200 тысяч госпошлины.

Как рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора АО «ЭРА» Александр Верухин, долг перед зеленодольским подрядчиком у керченского судостроителя возник за выполненные электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы на заказе:

— У нас заключен договор с судостроительным заводом «Залив» (г. Керчь). Согласно этому договору, мы являемся контрагентом завода, нас привлекли для выполнения электромонтажных работ на заказе в Керчи. Это гособоронзаказ 275-ФЗ со всеми вытекающими.

Как рассказал Верухин, «ЭРА» работала с «Заливом» с февраля 2018 года. Но если сначала заказчик «потихонечку» платил за выполнение электромонтажных работ, то потом финансовый поток начал прерываться, и долг вырос под сумму в 100 миллионов рублей.

— Мы посоветовались с акционерами, и на одном из заседаний совета директоров было принято решение действовать. В марте мы им отправили претензию, никакой реакции не дождались. А потом юрист подготовил исковое заявление.



Как рассказал Верухин, проблема у «ЭРЫ» с керченским судостроителем уже не первая: сначала в Зеленодольске подготовили исковое заявление на заказ по другому проекту. В какой-то момент, по словам менеджера «ЭРЫ», «Залив» начал было платить и даже почти погасил долг:

— Но он был практически несопоставим — раза в три меньше. А сейчас молчат, тишина.

Сторожевой корабль передали на достройку Зеленодольскому заводу им. Горького

Александр Евгеньевич рассказал «Реальному времени», что нынешней весной этот проект был передан на достройку Зеленодольскому заводу имени Горького.

Проект 22 160 (заводской №163), о неоплаченных работах на котором идет речь в иске, — это сторожевой корабль дальней морской зоны, судя по информации, представленной на сайте завода им Горького.

Его основные задачи — погранично-патрульная служба по охране территориальных вод: патрулирование 200-мильной зоны в нейтральных и территориальных водах, пресечение контрабандной и пиратской деятельности, поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологический мониторинг окружающей среды. В военное время такие корабли охраняют другие суда при морских переходах и защищают морские базы.

— И его из Керчи, как мы говорим, «за ноздрю» утащили в Новороссийск, где он проходит все этапы испытаний: швартовные, заводские ходовые, государственные. Это уже все происходит в Новороссийске. Мы оперативно подготовили договор на достройку с заводом им. Горького, потому что мы же не можем заказ бросить — мы его начинали строить, мы его и достраиваем. Наши люди уже знают все системы, это же сложное сооружение.



Сложные родственные связи

АО «ЗП «ЭРА» зарегистрировано 19 лет назад, основной отраслью его деятельности значится производство электромонтажных работ. Впрочем, есть в списке ОКВЭД предприятия и строительство кораблей, и ремонт и ТО судов и лодок.

В 2019 году чистая прибыль предприятия составила 18,8 млн рублей, а стоимость чистых активов — 538,4 миллиона. Генеральный директор — Игорь Бабушкин. Основной бенефициар АО «ЗП «ЭРА» (через ООО «Диалог-Инвестментс»), по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Ольга Таркаева, вдова Александра Таркаева, татарстанского и российского политика и бизнесмена (например, он основал Торгово-промышленную палату Татарстана, участвовал в разработке двух программ экономического развития республики на рубеже времен, был депутатом Госсовета Татарстана).



ООО «СЗ «Залив» зарегистрировано в Керчи 5 лет назад. Его бенефициар — Рашит Кадяров, который через судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи владеет 51% ООО «ЭРА-ЮГ». Интересно, что остальные 49% ООО «ЭРА-ЮГ» принадлежат все тому же АО «ЗП «ЭРА».

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 19 августа 2020 года.



Людмила Губаева