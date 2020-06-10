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Умер сатирик Анатолий Трушкин, он болел коронавирусом

15:32, 10.06.2020
Умер сатирик Анатолий Трушкин, он болел коронавирусом
Фото: youtube.com

В Москве умер сатирик Анатолий Трушкин, ему было 78 лет. Месяц назад его положили в больницу с коронавирусом.

Он лежал там целый месяц, пошел на поправку... собирался на гастроли ехать уже в июле», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на друга Трушкина — заслуженного артиста РФ Николая Лукинского.

Трушкин — автор текстов, постоянно участвовал в юмористических программах на телевидении. Его произведения входили в репертуар Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова, Владимира Винокура и т. д.

26 мая от коронавируса умер бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин.

Происшествия
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