Бывший хоккеист КХЛ победил на выборах мэра в США

Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Брендон Боченски одержал победу на выборах мэра города Гранд-Форкс в американском штате Северная Дакота.

За 38-летнего американца отдали 5 663 голоса, или 49,62% от числа избирателей. По итогам голосования он обошел бывшего мэра Майка Брауна, который до этого 20 лет занимал данный пост.

Во время своей предвыборной кампании Боченски пообещал уделять больше внимания развитию центра города, благоустройству и искусству, а также сокращению налогов и росту занятости населения.

Боченски выступал за «Барыс» на протяжении семи сезонов (с 2010 по 2017 год) и был капитаном команды. В КХЛ за казахстанский клуб он набрал 444 (179+ 265) очка в 455 матчах.