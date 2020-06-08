Братья Свечниковы поймали гигантских рыб и похвастались уловом

Нападающий клуба НХЛ «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников выложил в «Инстаграме» пост, где вместе со своим родным братом, форвардом «Детройт Ред Уингз» Евгением Свечниковым похвастался рыбным уловом.

Братья умудрились поймать несколько гигантских рыб и выложили совместную фотографию с одноклубником Андрея Дуги Хэмилтоном.

«Это мой улов на сегодня. А ваш?» — подписал пост Свечников.



Чуть позже в комментариях под фото появился защитник «Тампы-Бэй» и уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев.