Братья Свечниковы поймали гигантских рыб и похвастались уловом
Нападающий клуба НХЛ «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников выложил в «Инстаграме» пост, где вместе со своим родным братом, форвардом «Детройт Ред Уингз» Евгением Свечниковым похвастался рыбным уловом.
Братья умудрились поймать несколько гигантских рыб и выложили совместную фотографию с одноклубником Андрея Дуги Хэмилтоном.
«Это мой улов на сегодня. А ваш?» — подписал пост Свечников.
Чуть позже в комментариях под фото появился защитник «Тампы-Бэй» и уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев.
СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым