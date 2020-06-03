Регулярные рейсы из Казани в Сочи начнут выполняться с 17 июня

Авиакомпания AZUR air с 17 июня начнет выполнят рейсы в Сочи из Казани. Билеты уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба аэропорта «Казань». Ранее, 1 июня, компания отложила ближайшие полеты в Сочи из столицы Татарстана из-за низкого спроса на билеты.

Сейчас полеты Казань — Сочи запланированы дважды в неделю — по средам и субботам. Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 767-300, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров в салоне эконом-класса. Продолжительность полета составит 2 часа 45 минут.

Пассажирам на всех рейсах авиакомпании раздают защитные одноразовые маски и перчатки.