В Альметьевске опрокинулась фура с семечками

Фото: Альметьевск Life

В Альметьевске опрокинулась фура с семечками. ДТП произошло вчера на кольце СУ-5 на объездном тракте Альметьевска.

Как пишут «Вести КАМАЗа», водитель Volvo, который перевозил несколько тонн семечек подсолнечника, на большой скорости въехал на кольцо. В результате фура опрокинулась на бок, а содержимое кузова высыпалось на землю.

О состоянии водителя ничего неизвестно.

Ранее в УГИБДД МВД по РТ сообщили, что в Татарстане увеличилось число погибших в ДТП. С начала года на дорогах погиб 81 человек.

