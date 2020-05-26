В Казани многометровый фонтан образовался из-за прорыва трубы

В Авиастроительном районе Казани на улице Айдарова прорвало трубу. В результате столб воды высотой в несколько метров стал бить возле дома №7.

В соцсетях сообщили, что виноваты в этом рабочие, проводившие опрессовку труб.

Накануне пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов предупреждала, что «Казэнерго» проводит опрессовку тепловодов №6, 7, 11 и ремонт тепловода №6 от Казанской ТЭЦ-2. В связи с этим предполагалось отключение горячей воды в домах по улице Айдарова до 8 июня.