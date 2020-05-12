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В Казани женщина устроила аварию с тремя пострадавшими, не уступив дорогу

09:41, 12.05.2020
В Казани женщина устроила аварию с тремя пострадавшими, не уступив дорогу
Фото: кадр видео из соцсети

В центре Казани женщина устроила ДТП с тремя пострадавшими, не уступив на перекрестке автомобилю, имеющему преимущество.

Авария произошла накануне около 17 часов. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Шкода» не уступила дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге. В результате удара вторую иномарку отбросило на обочину, где она врезалась в дорожный знак.

В результате аварии пострадали 37-летний водитель «Фольксвагена», 47-летняя и 23-летняя пассажирки.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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