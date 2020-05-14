Спортсменка из Казани победила в международном онлайн-турнире по бодибилдингу

Казанская спортсменка Оксана Терехина стала победительницей престижного международного турнира по бодибилдингу.

Соревнования, организованные совместно с Международной (IFBB) и Европейской федерациями бодибилдинга и фитнеса (EBFF), впервые прошли в онлайн-режиме.

Победу в категории Women's Bodyfitness одержала представительница Татарстана Оксана Терехина. Всего по итогам конкурса она набрала 5224 очка.

Также в тройку призеров в данной номинации вошла россиянка Наталья Жавора из Владивостока, которая несколько лет назад работала в одном из казанских фитнес-залов.