Спортсменка из Казани победила в международном онлайн-турнире по бодибилдингу
Казанская спортсменка Оксана Терехина стала победительницей престижного международного турнира по бодибилдингу.
Соревнования, организованные совместно с Международной (IFBB) и Европейской федерациями бодибилдинга и фитнеса (EBFF), впервые прошли в онлайн-режиме.
Победу в категории Women's Bodyfitness одержала представительница Татарстана Оксана Терехина. Всего по итогам конкурса она набрала 5224 очка.
Также в тройку призеров в данной номинации вошла россиянка Наталья Жавора из Владивостока, которая несколько лет назад работала в одном из казанских фитнес-залов.СпортОбщество Татарстан
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