Соцсети: в Татарстане полицейские вывели из автобуса и скрутили парня, ехавшего без маски

Фото: скриншот

В Татарстане сотрудники полиции скрутили и вывели из автобуса молодого человека, находившегося в транспорте без маски. Видео появилось в соцсетях.

По словам автора видео, парень ехал без средства индивидуальной защиты на работу. На кадрах видно, что пассажиры автобуса уговаривают правоохранителей не арестовывать молодого человека.