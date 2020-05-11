Соцсети: в Татарстане полицейские вывели из автобуса и скрутили парня, ехавшего без маски
В Татарстане сотрудники полиции скрутили и вывели из автобуса молодого человека, находившегося в транспорте без маски. Видео появилось в соцсетях.
По словам автора видео, парень ехал без средства индивидуальной защиты на работу. На кадрах видно, что пассажиры автобуса уговаривают правоохранителей не арестовывать молодого человека.
ПроисшествияОбщество Татарстан
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