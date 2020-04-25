В Мамадыше ветер сорвал крышу со здания на улице Советская

В Татарстане сильный ветер сорвал кровлю с дома №1 на улице Советская. Повреждены оказались 300 кв.м крыши.

По данным ГУ МЧС по РТ, сообщение о происшествии поступило в 15:50.

По предварительной информации повреждения от упавших кровельных материалов получили 6 автомобилей. Погибших, пострадавших нет.

В Здании расположены хостел, книжный и ювелирный магазины, магазин бытовой техники и салон красоты.