В Татарстане задержали женщину, ворующую из магазина товар под верхней одеждой

Фото: Реальное время

В Нижнекамске сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась вынести из магазина товар под одеждой.

Патрулирующие сотрудинки получили информацию, что в магазине по проспекту Строителей произошло похищение товара. Сотрудники магазина рассказали, что посетительница попыталась тайком пронести товар через кассовую зону без оплаты. Женщина набрала товара со стеллажей, спрятала его под верхней одеждой и направилась к выходу, думая, что ее никто не заметил, рассказали в пресс-службе Росгвардии РТ.

Сотрудники магазина вызвали наряд вневедомственной охраны, который задержал гражданку. Это оказалась 46-летняя ранее судимая за мелкое хищение женщина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.