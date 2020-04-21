Под Казанью в пожаре погиб пенсионер

Фото: МЧС по РТ

Под Казанью в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар произошел в пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района накануне ночью. В 23 часа 18 минут по системе 112 поступило сообщение о возгорании. Через 7 минут пожарные были на месте. Открытым огнем горел одноэтажный дощатый дом, произошло обрушение кровли по всей площади.

Пожарные подразделения встречали соседи. Они рассказали, что в доме проживает пенсионер. В 23.41 зафиксирована ликвидация открытого горения. В 00.10 в ходе разборки обрушившихся строений внутри дома на расстоянии 1 метра от западной стены обнаружено тело 65-летнего хозяина дома.

В результате пожара сгорел дом площадью 16 кв. м. Погиб пенсионер. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

