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Под Казанью в пожаре погиб пенсионер

07:43, 21.04.2020
Под Казанью в пожаре погиб пенсионер
Фото: МЧС по РТ

Под Казанью в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар произошел в пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района накануне ночью. В 23 часа 18 минут по системе 112 поступило сообщение о возгорании. Через 7 минут пожарные были на месте. Открытым огнем горел одноэтажный дощатый дом, произошло обрушение кровли по всей площади.

Пожарные подразделения встречали соседи. Они рассказали, что в доме проживает пенсионер. В 23.41 зафиксирована ликвидация открытого горения. В 00.10 в ходе разборки обрушившихся строений внутри дома на расстоянии 1 метра от западной стены обнаружено тело 65-летнего хозяина дома.

В результате пожара сгорел дом площадью 16 кв. м. Погиб пенсионер. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Происшествия Татарстан
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