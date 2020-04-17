Поезд сбил пожилую женщину в Нижнекамске

В Нижнекамске поезд насмерть сбил пожилую женщину.

Инцидент произошел в 10 часов утра. По словам очевидцев, женщина попала под поезд, пытаясь перейти на другую сторону.

Тело погибшей лежало в нескольких метрах от перехода. На место трагедии тут же прибыли дети и супруг, передает канал «НТР 24».

По словам работников путей, женщине было около 70 лет. Отмечается, что она переходила дорогу в положенном месте, но, судя по всему, не услышала предупреждающий сигнал поезда.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.