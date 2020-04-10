В Азнакаево приставы закрыли антикафе «Flat»

В Азнакаево судебные приставы по решению суда приостановили деятельность антикафе «Flat».

Заведение оказывало услуги по предоставлению кальянов, следует из материалов дела. Приставы опломбировали и опечатали двери помещения.



Руководство кафе привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления работы. Суд постановил прекратить деятельность кафе на 60 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



Ранее сообщалось, что в Чистополе приставы опечатали караоке-бар «Облако», который проигнорировал постановление Кабинета министров РТ о закрытии заведений в период самоизоляции.

