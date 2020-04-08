В Татарстане неизвестные устроили погром на кладбище — видео

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В селе Манзарасс в Кукморском районе Татарстана неизвестный устроил погром на кладбище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам местных жителей, там было разобрано около 10 металлических конструкций — оград. Родственникам усопших своими силами пришлось возвращать надгробиям прежний вид.

Позже полицейские выяснили, что виновником погрома оказался 47-летний местный житель, который недавно выписался из психиатрической больницы.