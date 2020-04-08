Российская компания планирует доставлять тесты на коронавирус беспилотниками

Специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» заинтересовалась доставкой тестов на коронавирус дронами.

Компания уже имеет аппараты, которые могут доставлять по городу небольшие грузы массой до 1 кг на расстояние до 10 км.

Однако, по словам генерального директора компании ООО «Коптер Эксперсс Технологии» (COEX) Олега Панфиленока, для доставки с помощью беспилотников сохраняются законодательные препятствия.

C точки зрения федеральных правил использования воздушного пространства необходимо, чтобы разрешили автоматические полеты беспилотников за пределами прямой видимости, пишут «Известия».