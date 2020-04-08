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Российская компания планирует доставлять тесты на коронавирус беспилотниками

18:13, 08.04.2020 1
Российская компания планирует доставлять тесты на коронавирус беспилотниками
Фото: pixabay.com

Специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» заинтересовалась доставкой тестов на коронавирус дронами.

Компания уже имеет аппараты, которые могут доставлять по городу небольшие грузы массой до 1 кг на расстояние до 10 км.

Однако, по словам генерального директора компании ООО «Коптер Эксперсс Технологии» (COEX) Олега Панфиленока, для доставки с помощью беспилотников сохраняются законодательные препятствия.

C точки зрения федеральных правил использования воздушного пространства необходимо, чтобы разрешили автоматические полеты беспилотников за пределами прямой видимости, пишут «Известия».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Я планирую слетать на Марс. Но навряд ли получится. Пожалуйста, опубликуйте как новость.
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