«Эссен» рассчитывает потратить на покупку предприятия у основателя «Вимм-Билль-Данна» менее 1 млрд рублей
Татарстанское АО «Эссен продакшн АГ» Леонида Барышева не планирует тратить больше 1 млрд рублей на приобретение предприятия «Арчеда-продукт» у основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили.
Компания рассматривает заход на рынок круп как долгосрочный проект и понимает, что сегодняшние неблагоприятные факторы увеличат время его окупаемости.
«Но рассматривая сделку с «Арчедой», мы исходим из того, что бренд и дистрибьюция «Махеевъ» сейчас одна из сильнейших в пищевой индустрии России. Бакалея — это понятная нам полка магазина», — ответили «Реальному времени» в «Эссене».
В компании подчеркивают, что рассматривается несколько проектов на рынке M&A (слияний и поглощений) в бакалее. В случае с производством круп предполагается провести пробные продажи, чтобы оценить возможности бренда в этом сегменте.
«Рассматривая небольшие с точки зрения стоимости (в нашем случае это до 1 миллиарда рублей) сделки M&A, мы в любом случае должны быть готовы к тому, чтобы пробовать, тестировать возможности нашего бренда в смежных категориях», — добавили в «Эссене».
«Эссен продакшн АГ» ведет переговоры о приобретении предприятия по производству хлопьев и круп ООО «Арчеда-продукт» у Давида Якобашвили и его партнеров. Пока процесс переговоров находится «на начальном этапе», пишет «Коммерсант».
Справка
«Арчеда-продукт» выпускает около 50 наименований круп и хлопьев под брендами «Крупно» и Delika, а также под собственными торговыми марками (СТМ) сетей. Мощность переработки — более 50 тыс. тонн сырья в год.
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