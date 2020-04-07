«Эссен» рассчитывает потратить на покупку предприятия у основателя «Вимм-Билль-Данна» менее 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское АО «Эссен продакшн АГ» Леонида Барышева не планирует тратить больше 1 млрд рублей на приобретение предприятия «Арчеда-продукт» у основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили.



Компания рассматривает заход на рынок круп как долгосрочный проект и понимает, что сегодняшние неблагоприятные факторы увеличат время его окупаемости.

«Но рассматривая сделку с «Арчедой», мы исходим из того, что бренд и дистрибьюция «Махеевъ» сейчас одна из сильнейших в пищевой индустрии России. Бакалея — это понятная нам полка магазина», — ответили «Реальному времени» в «Эссене».

В компании подчеркивают, что рассматривается несколько проектов на рынке M&A (слияний и поглощений) в бакалее. В случае с производством круп предполагается провести пробные продажи, чтобы оценить возможности бренда в этом сегменте.

«Рассматривая небольшие с точки зрения стоимости (в нашем случае это до 1 миллиарда рублей) сделки M&A, мы в любом случае должны быть готовы к тому, чтобы пробовать, тестировать возможности нашего бренда в смежных категориях», — добавили в «Эссене».

«Эссен продакшн АГ» ведет переговоры о приобретении предприятия по производству хлопьев и круп ООО «Арчеда-продукт» у Давида Якобашвили и его партнеров. Пока процесс переговоров находится «на начальном этапе», пишет «Коммерсант».