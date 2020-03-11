Татарстан увеличил субсидирование авиаперевозок на 27%

В 2020 году объем субсидий на авиаперевозки, утвержденных правительством Татарстана, достиг 509 млн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее.

В перечень субсидируемых направлений вошли сразу 26 маршрутов из Казани, Нижнекамска и Бугульмы, пишет «Коммерсант». Из них 19 — это маршруты «ЮВТ Аэро». Среди них такие направления, как Нижневартовск, Усинск, Сургут и Новый Уренгой, также Омск, Барнаул, Махачкала, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Оренбург и Челябинск. В то же время татарстанский перевозчик отказался от маршрута Казань — Калининград.

Субсидии получили маршруты компании «Руслайн» в Воронеж, Калугу и Брянск. Также субсидируются маршруты в Ростов-на-Дону и Краснодар от авиакомпании «Азимут» и в Новосибирск от S7.